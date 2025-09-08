¡Derrota amarga en casa!

La Selecta cae ante Surinam en casa. La Selección salvadoreña perdió 1-2 ante el cuadro suramericano descendiendo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias de La Concacaf, para clasificar al Mundial de 2026.

El partido se jugó en el suelo salvadoreño, concretamente en el Estadio Cuscatlán tuvo la emoción y ambiente del equipo local. En el estadio se remarcaba el color azul de todos los espectadores que llegaron a apoyar a La Selecta

El comienzo del partido estuvo muy igualado donde el cuadro local llegaba más a la meta rival, sin embargo, al 12′ desde un tiro de esquina bien definido, Radinio Balker anotó de cabeza el 1-0 a favor de Surinam.

Para el 29′ el conjunto salvadoreño logró definir el 1-1 sin embargo, al revisar el VAR fue anulado el gol firmado por Brayan Gil, yéndose 1-0 a entretiempo.

Para la parte complementaria Ambas escuadras tenían congelado el marcador, hasta al 72′. Brayan Gil volvió llegar a meta rival y definir el empate dando un segundo aire a La Selecta, pero al 81′ Surinam bajo de la nube a los Cuscatlecos tras la anotación de Dhoraso Moreo Klas yendose 1-2.