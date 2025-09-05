Crecer impulsa la formación del sector social del país, a través de PONGO 

Crecer, empresa líder en ahorro e inversión, reafirmó su compromiso con la profesionalización del sector social del país al convertirse, por tercer año consecutivo, en patrocinador de PONGO, la primera plataforma colaborativa en El Salvador diseñada para fortalecer el trabajo de las organizaciones que trabajan en dicho sector.

Impulsada por la Fundación Rafael Meza Ayau (FRMA), PONGO es una esta iniciativa que busca innovar y adaptarse a los cambios mediante una herramienta que conecta oportunidades laborales, fomenta el aprendizaje, comparte recursos y apoya a la organización comunitaria. Actualmente, PONGO cuenta con más de 4,200 usuarios activos, 7,800 recursos disponibles, y más de 900,000 visitas hasta el primer trimestre del 2025.

«Nos complace destacar la valiosa alianza entre Crecer y Fundación Rafael Meza Ayau, para el desarrollo de nuestra plataforma PONGO, una iniciativa totalmente innovadora que busca promover los conocimientos y las oportunidades a los profesionales que se encuentran haciendo impacto social.» destacó Karen Massana, Gerente de Proyectos y Formación Social de Fundación Rafael Meza Ayau.

“El patrocinio a PONGO refleja nuestra convicción de que la innovación y la colaboración son pilares para impulsar el trabajo de un sector que busca aportar al avance de la sociedad. Contribuir a su desarrollo nos permite potenciar un entorno que abre oportunidades y fortalece el conocimiento y experticia de las organizaciones”, destacó Ingrid Rodas, Gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad

Adicionalmente, en el marco de la celebración del tercer aniversario de PONGO, Crecer participó en el PONGO Summit 2025, organizado por la FRMA, con el respaldo de Crecer junto a ASESUISA y Aracari Studios. En el evento se ofrecieron paneles y espacios de diálogo sobre tendencias de impacto social, innovación y fortalecimiento de capacidades para las organizaciones.

Con este patrocinio, Crecer reafirma su rol como impulsor de iniciativas que promueven el desarrollo sostenible y generan nuevas oportunidades de evolución para las organizaciones sociales y las personas que laboran en ellas.