MARN: «Este viernes se esperan lluvias y tormentas en diferentes zonas del país» 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó por medio de redes sociales que para este viernes se esperan lluvias y tormentas en diferentes puntos de El Salvador.

“Este viernes se esperan lluvias y tormentas en diferentes zonas del país. Durante la mañana el cielo estará poco nublado y sin lluvias”, dijo el MARN en redes sociales.

El MARN indicó que por la tarde se prevén chubascos y tormentas puntuales en la franja volcánica del occidente y la zona montañosa; luego se extenderán hacia el norte y, al final de la tarde, hacia las zonas central, occidental y oriental.

“Por la noche se esperan tormentas dispersas en las zonas central, oriental y sectores de costa”, agregó la cartera de Medio Ambiente.