Agotan boletos para el partido El Salvador vs Surinam  

Casa llena. Tras el triunfo de La Selecta ante Guatemala, los salvadoreños se unen por el sueño mundialista, debido a eso, los boletos para el partido de El Salvador vs Surinam se agotaron de manera rapida en varios sectores.

“¡EL SALVADOR ESTÁ ENCENDIDO! Tras la victoria histórica ante Guatemala que nos coloca como líderes del grupo, la afición responde como siempre: con entrega total”, dijo La Selecta.

Entre las entradas agotadas se encuentran Sol General, Sombra Norte, Tribuna Norte, Platea y Nivel 12

“El Cuscatlán se prepara para un nuevo capítulo cuando #LaSelecta enfrente a Surinam, y la pasión de nuestra gente demuestra que juntos somos imparables”, indicó la Selecta en X.