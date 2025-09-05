Fallece exrector de la UCA, padre José María Tojeira 

Por
Dennis Leiva
-

Jesuitas Centroamérica con profundo pesar informaron por medio de X, que el padre y exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), José María Tojeira falleció a la edad de 78 años en la Ciudad de Guatemala. 

El sacerdote José María Tojeira fue un referente en el ámbito social, religioso en El Salvador y académico entregó su vida al territoriocentroamericano desde el apostolado social, el liderazgoprovincial y universitario, el compromiso con la justicia ylos derechos humanos y el acompañamiento pastoral.

El fallecimiento de Jose María Tojeira causa tristeza en la comunidad universitaria, religiosa y social de El Salvador, fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y una de los lideres en la defensa de los pobres y marginados.

El legado del padre, José María Tojeira fue dedtacable en distintos ámbitos: sacerdote, académico, rector universitario, promotor de derechos humanos y una de las voces más firmes contra las injusticias en Centroamérica.

Artículo relacionadosMás del autor