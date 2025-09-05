Fallece exrector de la UCA, padre José María Tojeira 

Jesuitas Centroamérica con profundo pesar informaron por medio de X, que el padre y exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), José María Tojeira falleció a la edad de 78 años en la Ciudad de Guatemala.

✝️Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios. — Jesuitas Centroamérica (@jesuitascam) September 5, 2025

El sacerdote José María Tojeira fue un referente en el ámbito social, religioso en El Salvador y académico entregó su vida al territoriocentroamericano desde el apostolado social, el liderazgoprovincial y universitario, el compromiso con la justicia ylos derechos humanos y el acompañamiento pastoral.

El fallecimiento de Jose María Tojeira causa tristeza en la comunidad universitaria, religiosa y social de El Salvador, fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y una de los lideres en la defensa de los pobres y marginados.

El legado del padre, José María Tojeira fue dedtacable en distintos ámbitos: sacerdote, académico, rector universitario, promotor de derechos humanos y una de las voces más firmes contra las injusticias en Centroamérica.