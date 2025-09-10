Dedican sorteo LOTRA n° 419 a la Gran Logia Cuscatlán 

La Lotería Nacional de Beneficencia, dedicó su sorteo LOTRA n° 419, a la Gran Logia Cuscatlán la cual nacio en 1,912 enseñando sus elevados principios a los hombres que desean trabajar por el progreso y la justicia, cultivando sus virtudes, sin distinción de razas, ni de credos políticos o religiosos.

Los masones modernos, guiados por su compromiso con la humanidad, han fundado históricas instituciones filantrópicas como el Club Rotario, los Boy Scouts, el Club Shriners, Grotto y los Cédros de Líbano, con presencia internacional. En el país, también se les puede ver trabajando activamente para aliviar las necesidades de quienes los rodean.

«En la previa al sorteo, tuvimos invitados de honor: El vicepresidente de la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador, Fernando Javier Aceto Contreras, compartió la trascendencia histórica y el legado de su labor; mientras que Juan Carlos Otaegui Cañas, secretario de Junta Directiva de la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador, presentó los premios principales de la jornada», dijo la LNB.

En un cierre solemne, el presidente de la LNB, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del vigésimo de la semana y, como símbolo de gratitud, recibió una placa de reconocimiento por parte de la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador.

Resultados del Sorteo LOTRA N.° 419:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.° 28138 No vendido.

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.°03717 No vendido.

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.°14754 Vendido.