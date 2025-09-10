Anuncian cierre de calles para el 15 de septiembre 

El Viceministerio del VMT, Nelson Reyes anunció que para este 15 de septiembre habrá un cierre de calles En plaza Salvador del Mundo y la 25 avenida Sur debido al desfile que conmemorará los 204 años de independencia.

“Para el 15 de septiembre, el desfile inicia a las 8:00 a.m. en plaza Divino Salvador del Mundo y recorre toda la Alameda Roosevelt hasta llegar al parque Cuscatlán. Habrá un despliegue de personal de todas las instituciones”, dijo el titular del VMT.

El funcionario dijo que Los cierres inician a las 00:00 h del lunes 15 de septiembre. Hay calles que tendrán cierres momentáneos como en el Paseo General Escalón desde el redondel Beethoven o la Alameda Manuel Enrique Araujo desde el Parque de Pelotas

“La gente sale, aprovecha un fin de semana largo, de eso se trata el patriotismo: de apoyar y consumir lo nuestro, visitar los lugares lindos del país. Si consume bebidas alcohólicas, no conduzca”, indicó el funcionario.