MultiMoney reafirma su compromiso con la innovación regional con su participación en el Volcano Summit 2025

MultiMoney participó como patrocinador Gold del Volcano Innovation Summit 2025, el encuentro internacional que busca conectar a líderes de negocios, innovación y tecnología con inversionistas y emprendedores para encontrar soluciones a los grandes retos de Latinoamérica. El evento se llevó a cabo del 6 al 8 de septiembre en Antigua Guatemala y reunió a más de 1,900 asistentes y 120 líderes globales de más de 30 países.

Como parte del grupo de 35 aliados estratégicos que hicieron posible esta sexta edición, MultiMoney se destacó por su firme compromiso con el desarrollo económico y tecnológico de la región. Su participación reafirmó el papel de la SAC como impulsora de soluciones financieras digitales que promueven la inclusión, el emprendimiento y la transformación regional.

Durante el encuentro, Federico Parker, Gerente de Estrategia y Negocios de MultiMoney Guatemala, representó a la compañía con una intervención que captó la atención de líderes del sector. Con una sólida trayectoria en el diseño de modelos de negocio centrados en el usuario y en la transformación digital de los servicios financieros, Federico ha sido un actor clave en la evolución estratégica de la empresa.

Su participación permitió compartir la visión de MultiMoney sobre el futuro de las finanzas personales, destacando cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta poderosa para fomentar la inclusión financiera y mejorar la calidad de vida de las personas.

El Volcano Innovation Summit 2025 se desarrolló bajo el lema “Rooted to Rise”, promoviendo una reflexión profunda sobre los valores, raíces y propósito que deben guiar el crecimiento sostenible. En sintonía con esta visión.

MultiMoney contribuyó activamente a la construcción de un futuro más dinámico, inclusivo y lleno de oportunidades al recibir a más de 800 participantes en su stand, lo que permitió establecer conexiones significativas con personas de distintos países, diversos contextos culturales y en múltiples idiomas.

Para más información sobre el evento, visite www.volcanosummit.com.