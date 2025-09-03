El Salvador realiza alianza con Argentina de transporte aéreo 

Con el objetivo de seguir posicionando a El Salvador en materia aeronáutica y de promoción turística a escala internacional, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana, Mira participó en la oficialización del Memorando de Entendimiento entre autoridades Aeronáuticas de El Salvador y Argentina.

“Buscamos alianzas que prioricen el desarrollo económico, la transformación social y la generación de oportunidades para nuestras comunidades. Por ello, esta firma es un paso más hacia un futuro donde la colaboración entre nuestros países no solo fortalezca nuestras economías, sino que también enriquezca nuestras culturas y unan a nuestros pueblos”, dijo la diplomática.

Este memorando de entendimiento busca potenciar el turismo y atraer inversiones en el sector, añadieron los funcionarios salvadoreños y argentinos, respectivamente.

“La firma de este memorando refleja que la aviación es un puente de confianza y oportunidades. Desde la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador asumimos este compromiso con Argentina, trabajando por una aviación más segura, moderna y competitiva”, dijo el director ejecutivo de Aviación Civil, Homero Morales, en su intervención.