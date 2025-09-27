Giulia Zanoni, la nueva Miss Universo El Salvador 2025

Redacción: Byron Romero

El majestuoso Palacio Tecleño de Santa Tecla, fue el escenario donde se corono a Giulia Zanoni, representante del departamento de La Unión, como la nueva Miss Universo El Salvador 2025.

Con tan solo 20 años, Zanoni se impuso entre catorce concursantes que representaron a diversos departamentos del país.

En la ceremonia también se pudo conocer las posiciones de las finalistas: la primera finalista fue Alva Yamile Echegoyen (La Paz), y la segunda finalista Alba María Rivera Reyes (San Miguel).

Durante el certamen, que contó con 14 candidatas oficiales tras algunas renuncias, los evaluadores tomaron en cuenta no solo belleza física y presencia escénica, sino también comunicación, proyección social y disciplina.

Zanoni se destacó por su preparación, carisma y visión como embajadora del país.

La nueva soberana representara a El Salvador en el concurso internacional Miss Universo 2025, a celebrarse en noviembre en Tailandia.