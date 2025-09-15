La Academia Nacional de Seguridad Pública llevará el nombre de Mauricio Arriaza Chicas

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este lunes que la Academia Nacional de Seguridad Pública pasará a llamarse “Academia Nacional de Seguridad Pública Mauricio Antonio Arriaza Chicas”, en honor al director de la Policía Nacional Civil (PNC).

Durante su anuncio, el mandatario recordó la trayectoria de Arriaza Chicas: “El año pasado, en septiembre, perdimos a uno de los hombres más valientes que ha tenido nuestro país en la época moderna, el comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas. Él fue, algunos no lo saben, el primer agente de la PNC. El que tenía el ONI 001. El primero en ponerse el uniforme, para refundar la seguridad de nuestro país”.

Bukele agregó que “Con humildad y con respeto, quiero anunciar que a partir de hoy una institución muy importante llevará su nombre. Para que cada nuevo agente, cada nuevo policía que se forme en esa institución, no solo recuerde quién fue el primer PNC, sino también porque junto con otros héroes dio su vida por nuestro país. Porque su legado debe seguir vivo en nuestra historia, en la historia que estamos construyendo”.

El reconocimiento busca resaltar la labor y el legado de Arriaza Chicas dentro de la seguridad pública, así como inspirar a las nuevas generaciones de policías que se forman en la academia.