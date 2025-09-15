Presidente Bukele en discurso de independencia: «la seguridad nos devolvió la paz… la educación nos garantizará que sea permanente»

En la conmemoración de los 204 años de independencia, el presidente Nayib Bukele destacó que, aunque la seguridad devolvió la paz a los salvadoreños, será la educación la que permitirá que esa paz sea permanente y que la sociedad siempre avance.

El discurso lo brindó en Casa Presidencial frente a cientos de estudiantes de distintos centros escolares del país. Para el mandatario, la seguridad ha recuperado las calles y derrotado a las pandillas, pero la educación será la base para formar ciudadanos responsables, respetuosos y conscientes de sus deberes cívicos.

«La seguridad nos devolvió las calles, pero la educación hará que esas calles estén llenas de ciudadanos respetuosos y responsables», afirmó. Agregó que acciones como enseñar a decir «buenos días», «por favor» y «gracias»; exigir uniformes limpios; respetar la disciplina; cuidar la limpieza; y conducir con responsabilidad, son ejemplos de educación básica que forman ciudadanos responsables, y no medidas autoritarias.

«Quiero hablarles a los niños y adolescentes, a la generación que tendrá la enorme responsabilidad de que El Salvador siga avanzando y que nunca más vuelva atrás. Ustedes son los responsables de que El Salvador nunca más vuelva al pasado. Les toca aprender, crecer y aprovechar las oportunidades que tienen: computadoras, seguridad para estudiar, espacios para soñar en grande, espacios que aún estamos recuperando, como la reconstrucción de escuelas, pero que hemos ido avanzando», agregó el mandatario.