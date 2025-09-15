El tiroteo fatal de Charlie Kirk pone la seguridad de la Universidad del Valle de Utah bajo escrutinio

El tiroteo fatal de Charlie Kirk ha puesto a la Universidad del Valle de Utah (UVU) bajo escrutinio ya que los expertos en seguridad dijeron que la ubicación del escenario para el evento al aire libre donde el comentarista conservador fue atacado era particularmente vulnerable y cuestionaron por qué no había detectores de metales en su lugar y aparentemente no se revisaron los bolsos.

Más de 3.000 personas estuvieron presentes el miércoles cuando Kirk, de 31 años, director ejecutivo y cofundador de la organización de base conservadora Turning Point USA, habló en un patio al aire libre en el campus de Orem, Utah, que está al fondo de un área en forma de cuenco rodeada de edificios, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Un hombre armado disparó un tiro mortal contra Kirk con un rifle de cerrojo de alta potencia desde el tejado de un edificio del campus, a una distancia considerable de donde Kirk estaba hablando, y lo alcanzó en la garganta, dijeron las autoridades.

El sospechoso del tiroteo , identificado como Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado el viernes por la noche después de que su padre lo reconoció a partir de imágenes de vigilancia y videos publicados por los investigadores, dijeron las autoridades.

«Esta es la pesadilla de un jefe de policía», dijo el jefe Jeff Long del departamento de policía del campus de la Universidad del Valle de Utah en una conferencia de prensa el miércoles.

Testigos dijeron a ABC News que el evento no sólo estaba abierto a los estudiantes del campus, sino también al público en general.

Long dijo que trabajó con el equipo de seguridad privada de Kirk para establecer protocolos de seguridad para el evento, que fue la primera parada de una gira nacional por los campus universitarios que Kirk lanzó, llamada The American Comeback Tour.