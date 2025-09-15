FOTORREPORTAJE: Bandas de paz, PNC, militares y bomberos brillan en el desfile de independencia

El desfile de este 15 de septiembre en San Salvador vibró con fervor cívico: miles de personas se reunieron desde la Plaza al Divino Salvador del Mundo hasta el Parque Cuscatlán para celebrar los 204 años de independencia. Las bandas de paz brillaron con sus uniformes relucientes, marcando el compás de la marcha y levantando los aplausos del público.

La Policía Nacional Civil y los militares, como siempre, se robaron el show: su disciplina, presencia y escuadrones motorizados llenos de solemnidad recordaron el compromiso del Estado con la seguridad y con los valores patrios. Los bomberos, por su parte, sorprendieron con una demostración acrobática impresionante, mostrando no solo valentía sino también técnica, ante un público emocionado que ovacionó cada maniobra.

Fue una mañana de expresiones de identidad, de colores azul y blanco, de himnos, sonrisas y banderas al viento. Un momento para recordar que celebrar la independencia no es solo conmemorar un hecho histórico, sino reafirmar nuestra unión, orgullo y esperanza como país.