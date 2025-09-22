Los Hermanos Flores se preparan para Coachella 2026

La Orquesta Internacional, Hermanos Flores anunciaron por medio de una conferencia de prensa que para el 2026, se presentarán por primera vez al festival musical Coachella, que se desarrollará en el desierto de colorado.

«Nos sentimos orgullosos de ser parte de esta selección de artistas, internacionales dentro del festejo al 25 aniversario de celebración del Festival de Coachella», dijo la Orquesta por medio de un comunicado.

Los Hermanos Flores tendrán su momento de encender el escenario entre los sábados 11 y 18 de abril del próximo año. Además, compartirán escenario con artistas como, Justin Bieber, Karol G, Sabrina Carpenter, The Strokes, Fuji Kaze, entre otros.

«Nos place haber sido seleccionados por nuestro trabajo, por ser el mejor referente de la Cumbia Salvadoreña», añadieron.