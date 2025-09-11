MARN: «Hoy se esperan lluvias desde el mediodía» 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este jueves se espera la presencia de lluvias a partir del mediodía en el territorio salvadoreño.

“Hoy se esperan lluvias desde el mediodía en la cordillera volcánica y zona norte, extendiéndose al occidente y oriente por la tarde”, manifestó la Cartera de Medio Ambiente en X.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, para la noche, estas llegarán a las zonas central y oriental, con ráfagas de viento de 30 km/h o más.