Capturan a personas por el delito de explotación sexual en perjuicio de una menor de edad 

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarrolló la captura de personas involucradas en el delito de explotación sexual en perjuicio de una menor de edad.

“La FGR en coordinación con la PNC ejecutaron la captura de personas involucradas en el delito de explotación sexual en perjuicio de una menor de edad. Según las investigaciones, la víctima era vecina de dos de las detenidas quienes la convencieron de salir con ellas y que tomara alcohol”, dijo la Fiscalía.

De acuerdo con la FGR, las mujeres aprovechaban el estado de ebriedad de la víctima para que hombres, que también han sido capturados, les pagaran a ellas para tener relaciones sexuales con la niña.

“Los sujetos la obligaban a drogarse y a tomar más bebidas alcohólicas. Estos hechos ocurrieron entre agosto de 2023 y marzo de 2024”, mencionó la Fiscalía General de la República.

️Los capturados son: Yenis Abigail Oliva Girón; Jackelin Vanessa Oliva Girón; José Daniel Machado González; Lorenzo Alexander Velásquez López; Ismael Armando Contreras Blanco️; Rigoberto Padilla Gómez; Heiner Antonio Martínez Méndez, de nacionalidad nicaragüense; Josué Isaac Coreas Berrios y Julio César Romero Segovia.