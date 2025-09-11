Más de 2,400 estudiantes participarán en el Desfile de Independencia 2025 

La Ministra de Educación, Karla Trigueros, informó que 2,455 estudiantes de 15 centros educativos, públicos y privados participarán en el Desfile de Independencia 2025, con el objetivo de conmemorar 204 años de independencia.

“La ministra informó que 2,455 estudiantes de 15 centros educativos, públicos y privados, desfilarán con orgullo tras meses de preparación, mostrando su creatividad, talento, disciplina y amor por la patria”, dijo la Cartera de Educación.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, aparte de los estudiantes que estarán en el desfile, se sumarán más de 600 adultos, entre docentes, instructores, personal logístico y colaboradores departamentales.

“El desfile estudiantil saldrá desde la Plaza Divino Salvador del Mundo y finalizará en el Parque Cuscatlán, después de la presentación de Banda El Salvador”, detalló la Cartera de Educación.