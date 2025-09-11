Estadio Cuscatlán será sede de los próximos partidos eliminatorios de CONCACAF 

El Presidente del INDES, Yamil Bukele confirmó por medio de redes sociales que el Estadio Cuscatlán será sede de los próximos juegos eliminatorios de CONCACAF en contra Guatemala y Panamá.

“¡Confirmado! En octubre jugaremos en el Estadio Cuscatlán: 10/10 vs Panamá; 14/10 vs Guatemala 🇬🇹 ¡El Coloso de Monserrat los espera!”, dijo el titular del INDES en redes sociales.

El funcionario, agradeció a Guns N’ Roses y a la empresa StarTicket por acceder a la petición de liberar la responsabilidad de programar el concierto el 4 de octubre.

“Agradecemos también a la Comisión de Regularización de la FESFUT por todos los esfuerzos hechos ante CONCACAF para poder alcanzar este fin”, mencionó Yamil Bukele.