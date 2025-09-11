Entregan diplomas a los graduados del Centro de Formación Laboral 

La alcaldía de San Salvador Centro, entregaron diplomas para estudiantes graduados del Centro de Formación Laboral con el objetivo de reconocer su arduo trabajo.

“A todos los estudiantes graduados del Centro de Formación Laboral les decimos: Persigan el trabajo soñado; Emprendan con pasión; Confíen en sus capacidades”, dijo la comuna capitalina.

Destacando, el Centro de Formación Laboral, desde 2021 ha logrado graduar a más de 5,000 estudiantes.

“Los diplomas que hoy entregamos no solo representan un título, representan sueños cumplidos, negocios que nacen y futuros que se construyen”, manifestó la alcaldía de San Salvador Centro