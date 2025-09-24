Nombran Hijo Meritísimo de San Salvador Centro a Jorge “Mágico” González

Durante sesión solemne del Concejo de San Salvador Centro, el alcalde Mario Durán entregó la distinción de Hijo meritísimo de la ciudad a Jorge “El Mágico” González, honrando su legado como el mejor futbolista de la historia de El Salvador y uno de los jugadores más destacados de todos los tiempos en el mundo.

“Con este nombramiento, la ciudad rinde homenaje a la extraordinaria trayectoria deportiva de Jorge Alberto González Barillas, a su legado imborrable en el corazón de los salvadoreños y a la inspiración que representa para las nuevas generaciones. Este reconocimiento simboliza el agradecimiento eterno de San Salvador hacia “El Mago”, quien ha llevado con grandeza el nombre de nuestra tierra al mundo”, expresó Durán.

El “Mágico” nació en la colonia Luz de San Salvador, el 13 de marzo de 1958, destacó por su técnica prodigiosa, visión de juego y una capacidad innata para encantar al público en los graderíos de los estadios, con su estilo único y habilidoso, quien llenó de orgullo a El Salvador y defendió la camiseta de la Selección Nacional con amor.

Asimismo, por su idoneidad, fue el referente de la Selección Nacional que se clasificó para el Mundial de España ‘82 y deslumbró a varios equipos internacionales que lo pretendieron. Finalmente, “El Mago” optó por el Cádiz CF, de España, donde dejó su vestigio y la marca de El Salvador.

El Reglamento para Reconocimientos Otorgados por el municipio de San Salvador Centro, dispone el “Diploma de Hijo Meritísimo de la Ciudad”, como el máximo reconocimiento otorgado por el Concejo Municipal a personas que han nacido o realizado acciones para el municipio. Este nombramiento ha sido entregado solo una vez, desde el 2021, en la gestión del alcalde Mario Durán.

Por otra parte, el honorable Concejo Municipal también rindió homenaje a la memoria de Jaime Alberto “Chelona” Rodríguez, figura emblemática del fútbol nacional, quien falleció recientemente. Durante la ceremonia, se guardó un minuto de silencio, como muestra de respeto y gratitud hacia su legado deportivo y humano.