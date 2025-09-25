Capturan a presunto pandillero de la 18S en Soyapango

La Policía Nacional Civil (PNC), informó por medio de redes sociales que en Soyapango, San Salvador Este, se ejecutó la captura de José Alexander Orellana Vásquez, de 42 años de edad, quien presuntamente es miembro de la 18S.

Esta captura se hizo posible debido a una denuncia ciudadana donde informaron a la PNC que Orellana ocultaba sus tatuajes alusivos a la pandilla, con camisas manga larga.

«Este sujeto ocultaba sus tatuajes alusivos a la pandilla, usando camisas manga larga cuando permanecía en un carwash de la colonia Santa Eduviges», mencionó la PNC.