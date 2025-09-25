MARN: «Este jueves se esperan lluvias en diferentes momentos del día»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), mencionó que para este jueves en El Salvador se presentarán las lluvias en diferentes momentos del día.

Para la mañana, la Cartera de Medio Ambiente detalló que no se prevén las lluvias en ninguna parte, mientras que para la tarde y noche sí.

Para la tarde se esperan lluvias en la franja volcánica y cadena montañosa norte mientras que en la noche serán lluvias intensas en las zonas norte, oriente, centro y costa.

«Viento: de 9 a 18 km/h, con ráfagas mayores a 30 km/h en tormentas. Ambiente: caluroso en el día y fresco por la noche y madrugada», detalló el MARN.