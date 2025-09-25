Firpo asegura el primer lugar de la LMF con una goleada

Los toros mostraron los cuernos en la jornada 13 de la Liga Mayor de Futbol. Club Deportivo Firpo apalizó 4-2 a Zacatecoluca afianzando el primer lugar del Apertura.

En otro juego, Alianza continuo con su racha de victorias luego de ganarle 2-1 a Cacahuatique, mientas que FAS derrotó con un contundente 2-0 a al Club Deportivo Hércules.

Entre otros resultados, Isidro Metapán se impuso con un 2-1 ante Águila, de la misma manera Inter FA se impuso 3-2 ante Fuerte de San Francisco y Municipal Limeño venció 1-0 a CD Platense.