Daniel Méndez: «Ayer desarrollamos el InnovaTech25»

Con el objetivo de actualizar los conocimientos tecnológicos de académicos, empleados públicos, privados y estudiantes, el Secretario de Innovación, Daniel Méndez, detalló que se desarrollo el InnovaTech25.

«Ayer desarrollamos el InnovaTech25, enfocado en tecnología de redes. Este es un espacio de conversación sobre cómo va avanzando la tecnología, se discute con expertos, con academia, con empleados públicos y privados», dijo el titular de Innovación.

el funcionario mencionó que El Salvador tenía muchas carencias y necesidades en materia tecnológica, sin embargo, se han abordado progresivamente.

«En salud, por ejemplo, teníamos un expediente en papel y con una tarjeta el paciente debía esperar que se lo buscaran y llevarlo por toda la unidad de salud. Hoy en día, basta con que la persona se presente, entrega su número de DUI y el doctor ya sabe en su consultorio quien es la persona que está atendiendo», agregó Méndez.