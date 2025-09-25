FIFA presentó las nuevas mascotas para el mundial 2026

Como costumbre previo al evento deportivo más importante del mundo, FIFA presentó oficialmente el trío de mascotas que representarán en este caso a los países anfitriones del mundial 2026.

Las nuevas mascotas se llaman: Maple el alce, Zayu el jaguar y Clutch el águila calva los que representarán a los países anfitriones Canadá, México y Estados Unidos.

Presentando las mascotas oficiales

Maple the Moose nació para vagar, recorriendo todas las provincias y territorios de Canadá, conectando con la gente y disfrutando de la rica cultura del país. Artista amante del estilo urbano, entusiasta de la música y portero dedicado, Maple encontró su propósito en la creatividad, la resiliencia y una individualidad sin complejos. Con un don para realizar atajadas legendarias y un corazón lleno de fuerza y ​​liderazgo, Maple combina historias interminables con un estilo imparable.

Zayu el Jaguar , originario de las selvas del sur de México, encarna la rica herencia y el vibrante espíritu del país. Con un nombre inspirado en la unidad, la fuerza y ​​la alegría, Zayu se transforma en delantero en la cancha, mostrando un ingenio y una agilidad excepcionales que intimidan a los defensas. Fuera de la cancha, Zayu abraza la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, uniendo con pasión a personas de todo el mundo. Más que un atleta, Zayu es un símbolo de celebración y conexión cultural, llevando con orgullo el corazón de México.

Clutch, el Águila Calva, posee una sed insaciable de aventura, surcando Estados Unidos y abrazando cada cultura, deporte y momento con una curiosidad y un optimismo desbordantes. Intrépido en la cancha y motivador fuera de ella, Clutch lidera con acción: animando a sus compañeros, levantando el ánimo y convirtiendo cada reto en una oportunidad para ascender. Socializador y fanático de los deportes, Clutch, como todos los grandes centrocampistas, une a la gente dondequiera que vaya, demostrando que el verdadero vuelo se basa en el propósito, la pasión y el juego.