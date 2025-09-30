Senado bloquea la extensión del financiamiento y el gobierno prepara planes de contingencia

Washington, 30 de septiembre de 2025 — El gobierno de Estados Unidos se encamina a su primer cierre en casi siete años, después de que el Senado rechazara este martes un proyecto republicano para extender el financiamiento federal.

La votación fue de 55-45, insuficiente para superar el bloqueo demócrata. Los senadores opositores cumplieron su amenaza de frenar la medida si no se incluyen sus demandas en materia de salud, como la extensión de subsidios del “Obamacare” y la protección de Medicaid.

Tras el resultado, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ordenó a las agencias preparar sus planes de contingencia. El memorando advierte que no solo habrá suspensiones temporales de empleados, sino posibles despidos permanentes, un paso inusual en cierres anteriores.

El líder demócrata Chuck Schumer acusó a los republicanos de intentar “intimidar” al partido al negarse a negociar. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que responsabilizará a los demócratas por el apagón gubernamental y advirtió que podría recortar programas que ellos apoyan.

Un cierre significaría la suspensión sin paga de cientos de miles de trabajadores federales y la interrupción de servicios no esenciales, con un impacto económico que crecería cada día que dure la parálisis legislativa.