PNC recibe a presunto pandillero de la 18S

La Policía Nacional Civil (PNC), recibió a José Manuel Quintanilla López, alias El Colocho, quien es presunto terrorista de la 18S, capturado por autoridades guatemaltecas.

«Autoridades guatemaltecas nos entregaron en la frontera de San Cristóbal, Santa Ana, a José Manuel Quintanilla López, alias El Colocho, terrorista de la 18S», dijo la PNC.

El detenido estaba de forma irregular en el vecino país. Además, modificó el diseño de los tatuajes de su pandilla para evadir la justicia, pero fue en vano.