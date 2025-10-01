Se agotan las entradas para el partido El Salvador vs Panamá

En menos de 24 horas, las entradas para el partido de El Salvador vs Panamá programado para el 10 de octubre a disputarse en el Estadio Cuscatlán se han agotado en su totalidad.

Las localidades para este partido son: Sol General, Sol Pref. Norte y Sur, Sombre Norte y Sur, Tribuna Norte y Sur, Platea y Nivel 12.

Destacando, las entradas para el partido de La Selecta en contra a Guatemala para el próximo 14 de octubre ya están disponibles para los salvadoreños amantes del Futbol.

«No te quedes fuera de la fiesta más grande del fútbol salvadoreño y asegura tu lugar en los niveles disponibles», mencionó La Selecta en redes sociales