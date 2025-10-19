Desde 1992, Hábitat para la Humanidad El Salvador ha trabajado con la visión de que cada salvadoreño tenga un lugar digno al cual llamar hogar. A través de diversos programas, la organización se enfoca en reducir el déficit habitacional en todo el país.

Como parte del cierre del Año Fiscal 2025, Hábitat entregó 19 viviendas a igual número de familias en la comunidad Campos Verdes, La Libertad. Este momento representa el compromiso continuo de la organización con el acceso a una vivienda adecuada, para más salvadoreños.

“Como Hábitat El Salvador, nos sentimos alegres de entregar 19 viviendas en Campos Verdes, con una inversión sobre los $500 mil dólares, todo en los últimos 12 meses. Este es un impacto en la calidad de vida de las familias, las cuales ya pueden contar con un lugar seguro y estable para salir adelante”, mencionó Juan Serrano, Gerente de Agencia Hábitat El Salvador en La Libertad.

Impacto en los últimos 12 meses

Durante el año fiscal 2025 (comprendido entre julio 2024 a junio 2025), la organización

se asoció a 21,285 personas para mejorar sus condiciones de vida. Esto incluyó:

Higiene (WASH), Respuesta a Desastres, Resiliencia climática e Infraestructura Comunitaria. Más de 2,400 voluntarios construyeron con Hábitat.

5 alianzas firmadas con gobiernos locales, y trabajo colaborativo con socios

como el Colegio de Arquitectos de El Salvador, y El Salvador Green Building

Council.

“Durante los 33 años de servicio al país, hemos trabajado con más de 63 mil familias a través de construcción de vivienda, mejoramientos, proyectos de infraestructura comunitaria, y respuesta a desastres. Esperamos que cada día más socios, aliados y donantes apoyen la causa, y construyamos un mejor país para todos” mencionó Ernesto Tobar, Director Ejecutivo de Hábitat El Salvador