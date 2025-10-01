Presentan el programa «Reforestación Productiva con Cacao de Alto Valor»

Con el objetivo de fortalecer la producción sostenible de cacao con calidad de exportación, el Ministerio de Desarrollo Local, presentó el programa «Reforestación Productiva con Cacao de Alto Valor».

Con esta iniciativa se busca reforestar 600 manzanas de terreno mediante sistemas agroforestales con cacao adaptados a las condiciones locales.

La iniciativa se desarrollará en 14 distritos priorizados y áreas aledañas de los departamentos de Chalatenango, Morazán y San Miguel

Durante su implementación, el programa generará más de ocho mil empleos, promoviendo el trabajo local, especialmente para mujeres y jóvenes en las zonas de intervención.