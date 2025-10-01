MARN: «Continuarán las lluvias y tormentas»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este miércoles se espera que continúen las lluvias y tormentas en el territorio salvadoreño, por humedad proveniente del Caribe y del Pacífico.

«Mañana: lluvias y tormentas cerca del mediodía en la cadena montañosa norte y cordillera volcánica», mencionó la Cartera de Medio Ambiente.

Para la tarde, el MARN dijo que habrá cielo parcialmente nublado, con lluvias y tormentas en la zona norte, cordillera volcánica, occidente y centro, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador.

Mientras que para la Noche se prevén lluvias y tormentas en la zona norte y oriente del país.