Arrestan a hombre que presuntamente atropelló a una persona en Cuscatlán Norte

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la detención de Fernando Alejandro Sandoval Vásquez, de 18 años de edad quien supuestamente atropelló a un hombre en Cuscatlán Norte.

«Fernando Alejandro Sandoval Vásquez, de 18 años de edad, atropelló con su motocicleta a un hombre de 23 años en San Pedro Perulapán, Cuscatlán Norte», manifestó la PNC.

Destacando, el imputado dio positivo con 151° de alcohol, será remitido por conducción peligrosa y lesiones culposas.

En cuanto a la víctima, la Policía Nacional Civil fue trasladada a un centro asistencial en estado grave.