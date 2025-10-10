Aprueban seguro estudiantil en la UES

Por: Bayron Romero

La Universidad de El Salvador (UES) aprobó el Seguro Estudiantil Universitario, una iniciativa que forma parte del Programa Universitario de Protección Estudiantil. La medida fue avalada por el Consejo Superior Universitario con 25 votos favorables, y busca garantizar el bienestar y la seguridad de las y los estudiantes a través de una cobertura amplia ante diversas situaciones de riesgo.

El seguro ofrecerá protección ante accidentes ocurridos dentro y fuera de la institución, e incluirá los siguientes beneficios:

Acceso a atención médica de calidad

Apoyo financiero en casos de emergencia

Cobertura nacional en hospitales privados

Compensación económica en caso de incapacidad o fallecimiento

Este beneficio entrará en vigencia a partir del ciclo I-2026. Para acceder al mismo, las y los estudiantes deberán cancelar la cuota correspondiente previo a su inscripción.

Con esta decisión, la UES reafirma su compromiso con una educación pública que protege y cuida a su comunidad universitaria, promoviendo entornos más seguros y solidarios para el desarrollo académico y personal del estudiantado.