Fuertes lluvias causan estragos en El Salvador

El paso de una Onda Tropical ha potenciado las lluvias que se presentaron en el territorio salvadoreño causando estragos como inundaciones y desbordamiento de quebradas.

Entre los departamentos más afectados se encuentra Santa Ana, donde la lluvia se convirtió en inundación, incluso moviendo los vehículos causando daños materiales.

#Clima | Santa Ana ha sido la zona más afectada con las lluvias de este jueves. Recuerde que el país está influenciado por el paso de una onda tropical pic.twitter.com/dT4lDD1FhZ — El Metropolitano (@ElMetroDigital) October 10, 2025

Destacando las autoridades de emergencia realizaron evacuaciones, entre ellas se encuentran cerca de 8 personas de Guazapa, por el desbordamiento de una quebrada.

#Emergencia | Reportan familias evacuadas en Guazapa tras el desbordamiento de una quebrada, afectando a unas 8 familias, según reportes de Comandos de Salvamento pic.twitter.com/hPrn2h4I0u — El Metropolitano (@ElMetroDigital) October 10, 2025