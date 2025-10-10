Fuertes lluvias causan estragos en El Salvador

Por
Dennis Leiva
-

El paso de una Onda Tropical ha potenciado las lluvias que se presentaron en el territorio salvadoreño causando estragos como inundaciones y desbordamiento de quebradas.

Entre los departamentos más afectados se encuentra Santa Ana, donde la lluvia se convirtió en inundación, incluso moviendo los vehículos causando daños materiales.

Destacando las autoridades de emergencia realizaron evacuaciones, entre ellas se encuentran cerca de 8 personas de Guazapa, por el desbordamiento de una quebrada.

