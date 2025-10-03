Atletas CODICADER recibieron el Pabellón Nacional rumbo a los IX Juegos Estudiantiles en Costa Rica

Por Bayron Romero

El presidente ad-honórem del INDES, Yamil Bukele, junto a la ministra de Educación, Karla Trigueros, entregaron el pabellón nacional a la delegación que competirá en los IX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Nivel Intermedio (13-14 años)que se llevarán a cabo del 2 al 8 de octubre.

La comitiva salvadoreña está conformada por un total de 341 personas, de las cuales 242 son atletas que competirán en distintas disciplinas deportivas. La delegación también incluye 36 entrenadores, 12 delegados, 17 miembros de la jefatura de misión, 18 árbitros, 12 chaperonas, así como cuatro médicos y fisioterapeutas, quienes acompañarán y brindarán apoyo integral a los atletas Salvadoreños.

Durante la ceremonia de entrega, las autoridades destacaron el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de los atletas que han sido seleccionados para representar al país en este importante evento regional.

“Hoy confiamos en ustedes no solo como atletas, sino como embajadores del espíritu salvadoreño. Lleven nuestra bandera con orgullo, con respeto y con la pasión que los ha traído hasta aquí”, expresó el presidente del INDES al hacer entrega simbólica del pabellón a la delegación.

El evento busca fomentar la sana competencia, el intercambio cultural y la integración centroamericana a través del deporte.

Con la bandera nacional en alto, y con la ilusión de alcanzar nuevos logros, la delegación salvadoreña parte con el compromiso de dar lo mejor en cada competencia, llevando consigo el respaldo de todo un país que confía en su talento.