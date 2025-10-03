El Día Mundial del Turismo se desarrollará en El Salvador el 2026

Por: Bayron Romero.

El Salvador recibió oficialmente la sede del Día Mundial del Turismo 2026 durante la ceremonia de traspaso realizada en Malasia, en el marco de la celebración global 2025 bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”.

La designación, adoptada por la 70.ª Comisión Regional de las Américas de ONU Turismo y próxima a ratificarse en la 26.ª Asamblea General en Arabia Saudita, constituye un hito para el país y consolida la confianza internacional en el modelo turístico salvadoreño.

Jaime José López, embajador de El Salvador en Singapur, fue el encargado de recibir la sede, en un acto presidido por el secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, y el ministro de Turismo de Malasia, Dato Sri Tiong King Sing.



El Día Mundial del Turismo 2026 estará enfocado en el lema “Agenda Digital e Inteligencia Artificial para rediseñar el turismo”, alineado con el proceso de transformación digital que impulsa el Gobierno y lidera el Ministerio de Turismo (MITUR).



El Salvador desde ya debe proyectarse como un referente emergente en turismo sostenible, innovador e inclusivo, recibiendo a delegaciones internacionales, foros de inversión, conferencias y actividades que consolidarán su posicionamiento mundia