Claro se posiciona por quinto año consecutivo como el “Operador con la red móvil más veloz de El Salvador” 

Gracias a la solidez y superioridad de su red, Claro El Salvador, el operador líder del país, ha sido reconocido por quinto año consecutivo con el premio Speedtest® de Ookla® como el Operador con el Internet Móvil más rápido de El Salvador, según los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2025.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Claro con la innovación, la calidad y la experiencia de sus clientes, consolidando una vez más su posición como el referente en conectividad móvil en el país.

Este reconocimiento es el resultado de años de trabajo, inversión y visión compartida. En Claro, cada área ha sido una pieza clave para alcanzar este nuevo logro: desde la expansión de nuestra infraestructura hasta la mejora continua de nuestros servicios. Gracias al esfuerzo coordinado de nuestros equipos, hoy contamos con miles de kilómetros de fibra óptica desplegados a lo largo y ancho del país, una red que se fortalece día a día para responder a las necesidades de los salvadoreños.

“Este nuevo premio reafirma que Claro está transformando la forma en que El Salvador se conecta, impulsando el desarrollo digital y la innovación tecnológica. Millones de salvadoreños eligen Claro, el Operador más grande del país, porque confían en una red que ofrece mayor velocidad, innovación constante y una cobertura que llega a cada rincón del territorio nacional. En 2021 iniciamos una ambiciosa estrategia de despliegue de Red. Hoy, Claro El Salvador cuenta con la red más grande y moderna del país. Tenemos más sitios que la competencia, y eso nos ha permitido HOY en día ser por QUINTO AÑO CONSECUTIVO la red móvil más rápida de El Salvador, y por ende, ser también el Operador Más Grande del país”, expresó Sergio Chueca, Director País, de Claro El Salvador.

Además de este logro, Ookla® también nos distinguió con los premios a la Mejor Red para Streaming – Móvil y a la Mejor Red para Gaming – Móvil, validando que su red no solo es más rápida, sino también la mejor para disfrutar del entretenimiento, la productividad y la vida digital en movimiento.

Para Claro, estos reconocimientos forman parte de los resultados de su agresivo Plan de Ampliación y Despliegue, cuya millonaria inversión le permite hoy en día, contar con mayor presencia a nivel nacional, y por lo tanto otorgarles a los salvadoreños servicios de carga y descarga de mayor velocidad, mayor banda ancha fija y móvil, pero sobre todo mejor conectividad.

“Como Operador líder y más grande del país, estamos conscientes de nuestra responsabilidad de ofrecer a millones de salvadoreños, una red de mayor velocidad y cobertura en el país, por lo que continuaremos invirtiendo constantemente en cobertura, ancho de banda, capacidad y en velocidad”, enfatizó el Director País de Claro El Salvador.

Con el reconocimiento de Ookla® por quinto año consecutivo, Claro consolida su liderazgo como el Operador con el Internet Móvil más rápido de El Salvador, demostrando que cuando se trabaja con pasión, compromiso y trabajo en equipo, los resultados se convierten en orgullo para todo un país.

El premio se otorga a partir del Speed Score™, métrica que combina las velocidades de carga, descarga y latencia para calificar la experiencia de los usuarios. En este período, Claro alcanzó un puntaje sobresaliente de 62.82, reafirmando su compromiso con la calidad y la innovación.