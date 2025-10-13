Anuncian desarrollo de lluvias para la tarde/noche del lunes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para la tarde/noche de este lunes se espera que se desarrollen lluvias y tormentas en el territorio salvadoreño.

«Para esta tarde y noche se espera el desarrollo de lluvias y tormentas sobre la cordillera volcánica, la zona montañosa norte y la zona costera», indicó el MARN.

Además, mencionó que estas lluvias alcanzarán sectores del Área Metropolitana de San Salvador, así como zonas del occidente y oriente del país.

Destacaron que las tormentas podrían presentar ráfagas de viento de hasta 45 km/h o superiores.-