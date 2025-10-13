Reconocen talento salvadoreño en el exterior

Por Bayron Romero

Con el objetivo de fortalecer los lazos con la diáspora salvadoreña e impulsar el desarrollo integral del país, se realizó el evento “Talento salvadoreño en el exterior, innovación y desarrollo integral para El Salvador”, una jornada dedicada a reconocer la contribución de profesionales salvadoreños radicados en el extranjero.

Organizada por la Comisión Presidencial para la Atención de los Salvadoreños en el Exterior, la actividad reunió a destacados expertos en áreas como ciencia, tecnología e innovación, generando un espacio de encuentro y colaboración con las políticas de desarrollo que lidera el Ejecutivo.

Durante el evento, el comisionado presidencial Salvador Gómez Góchez destacó la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando el papel estratégico de los salvadoreños en el exterior para el futuro del país. “Este evento es trascendental e histórico porque ningún mandatario en la historia del país había creado una comisión como esta. Nos sentimos orgullosos de representar a nuestro Presidente Bukele para atender a nuestros compatriotas como se merecen”, expresó.

Gómez Góchez también enfatizó que esta primera reunión busca establecer una red de cooperación entre el talento salvadoreño disperso en el mundo y los proyectos de desarrollo que impulsa el Gobierno.