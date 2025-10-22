Con Puma PRIS puedes llevate la pelota oficial de La Copa Libertadores

Puma Energy El Salvador, destacó las formas en la que te puedes llevar el balón oficial se la Copa Libertadores de la Conmebol.

Las autoridades de Puma Energy comparten que tu pasión por el fútbol merece ir más allá de la cancha, por lo que puedes conseguir tu balón oficial con Puma Pris y cada compra será tu oportunidad de vivir la final CONMEBOL Libertadores.

Hay tres formas de llevarte el balón oficial, una sola experiencia inolvidable: la final de la CONMEBOL Libertadores. Adquiérelo en la app Puma PRIS:

1,800 puntos

500 puntos + $13

$18

El portero y capitán de la selección nacional de El Salvador y Alianza Fútbol Club, estuvo en el evento de Puma Energy en Puma Madre Selva, para firmar los balones oficiales de la Copa Libertades de Conmebol, y también tomarse foto con los aficionados salvadoreños.