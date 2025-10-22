Regresa la promoción GANA FÁCIL del SISTEMA FEDECRÉDITO con más de $390,000 en premios

El SISTEMA FEDECRÉDITO continúa premiando la confianza de sus socios y clientes. Este año regresa con la edición dieciséis de la tradicional promoción de los salvadoreños “GANA FÁCIL”, que trae más de US $390,000 en premios para 710 ganadores, ofreciendo cientos de oportunidades para ganar en tres grandes sorteos que se llevarán a cabo el 20 de octubre, 21 de noviembre y 19 de diciembre de 2025.

En estos sorteos se entregarán estos increíbles premios: 10 pick up Volkswagen modelo SAVEIRO, 65 motocicletas Suzuki modelo GN125 F, 90 premios en efectivo de US $500.00, 100 premios de US $250.00, 180 premios de US $200.00 y 265 premios de US $100.00.

Participar en esta gran promoción es muy sencillo, los socios y clientes recibirán un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

Además, se le asignarán dos números electrónicos al realizar las operaciones antes indicadas en los Canales Digitales FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el Asistente Virtual del SISTEMA FEDECRÉDITO.

“En el SISTEMA FEDECRÉDITO creemos que cada socio y cliente es importante, por eso nos llena de alegría presentar nuestra gran promoción GANA FÁCIL, con la cual premiamos la preferencia de los salvadoreños. Invitamos a todos los salvadoreños a que hagan uso de los productos y servicios que ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO, y puedan ser uno de los 710 ganadores”, expresó la Licda. Claudia Ábrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.

El SISTEMA FEDECRÉDITO cuenta con más de 850 puntos de atención. Para más información visita www.fedecredito.com.sv o llama al Call Center 2221-3333.