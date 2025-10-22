Capturan a presunto homeboy de la MS-13

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de un presunto homeboy de la MS-13 identificado como: Héctor Mauricio Pérez Sánchez, alias Calavera o Perjuicio.

La PNC indicó que Pérez Sánchez fue capturado en la colonia Las Marías, del cantón El Botoncillal, distrito de Colón, La Libertad Oeste.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la PNC, el imputado era homeboy de la MS13, Clica Sureños Locos Salvatruchas del distrito de Colón.

«Cuenta con antecedentes desde 1997 por portación ilegal de arma de guerra. Será remitido por agrupaciones ilícitas», manifestó la PNC.