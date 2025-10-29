Crecer impulsa el desarrollo de sus clientes en el Summit 2025  

Crecer, la compañía experta en soluciones de ahorro e inversión anunció una nueva edición del Crecer Summit para 2025, un evento diseñado para inspirar y potenciar el crecimiento personal y profesional de sus afiliados y de todos los salvadoreños.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 6 de noviembre y en él se ofrecerá una experiencia multisensorial en la que se contará con una conferencia magistral, muy dinámica, accesible y enriquecedora para los clientes de Crecer y los salvadoreños que se registren online y que estén interesados en aprender herramientas de vida.

En esta nueva edición, el Crecer Summit contará con la participación del pianista, conferencista y empresario colombiano Felipe Gómez, reconocido por su capacidad para conectar el arte, los negocios y el liderazgo.

Durante su presentación titulada “Virtuoso, tú eres tú mejor inversión”, Gómez combinará increíbles interpretaciones de piano con reflexiones sobre innovación, pasión y excelencia. A través de piezas que recorren desde Mozart hasta Coldplay, mostrará cómo los hábitos de los músicos virtuosos pueden aplicarse para elevar el desempeño en todos los ámbitos de la vida y el trabajo, convirtiendo este espacio en una experiencia divertida que brindará una nueva actitud para enfrentar todos los retos de vida como verdaderos virtuosos.

Con una sólida trayectoria como emprendedor y alto ejecutivo en compañías multinacionales, Felipe, fascinado por los hábitos de los músicos virtuosos, descubrió que aplicar su mentalidad en los negocios y en la vida es clave para lograr resultados extraordinarios.

Desde 2014, Felipe se dedica de tiempo completo a inspirar audiencias alrededor del mundo, combinando su experiencia empresarial con su talento musical. Ha impactado a miles de personas en más de 33 países, llevando al escenario una experiencia inolvidable: presentaciones interactivas, entretenidas y profundas, acompañadas por su interpretación en el piano de cola. Ha participado como speaker en escenarios globales como TED, el Global Peter Drucker Forum, WOBI, Oslo Business Forum y el World Business Forum, entre muchos otros, realizando más de 1,000 presentaciones para eventos empresariales, asociativos y de liderazgo.

Un espacio de aprendizaje

Con el Crecer SUMMIT 2025 la compañía refuerza su compromiso con el desarrollo de sus afiliados, brindando beneficios únicos, más allá de sus obligaciones de ley, como acceso a experiencias formativas de alto valor que les permitan adaptarse a los cambios que están redefiniendo el mundo laboral.

Cada año, a partir de 2018, Crecer ha marcado la pauta con conferencistas del más alto nivel global y para este 2025 continúa con esta visión de poner al servicio de sus clientes, su experticia, capacidades y solidez para acercarles a los mayores expositores del management, así como las mejores herramientas y contenidos de valor para sus vidas.

“En Crecer queremos que nuestros afiliados se preparen para el futuro, adquiriendo conocimientos y herramientas que mejoren su desarrollo. Nos satisface mucho cumplir con nuestro propósito de estar cerca de nuestros clientes como una compañía habilitadora y un aliado cercano, brindándoles no solo soluciones financieras de ahorro e inversión, sino también oportunidades para fomentar su crecimiento”, afirmó Miguel Duque, Director Comercial y Mercadeo de Crecer.

El Crecer Summit 2025 se suma a otras acciones que la compañía ha impulsado durante el año, como el desarrollo del Programa de Formación Gerencial y una importante cantidad de eventos en universidades y otras instituciones, entregándoles conferencias con especialistas nacionales e internacionales en temáticas de tendencia y alto impacto.

¿Cómo participar?

Los interesados pueden inscribirse en la transmisión simultánea en línea ingresando a www.crecer.com.sv/web/summitcrecer y ser parte de esta experiencia transformadora que combinará inspiración, aprendizaje y crecimiento; una oportunidad única para fortalecer habilidades y potenciar el desarrollo profesional de cara al futuro.

Sobre Crecer:

Crecer es una compañía experta en soluciones financieras de ahorro e inversión, con una sólida trayectoria en la administración de fondos de pensiones y ahorro voluntario. Como administradora de fondos, la compañía está comprometida con acompañar a sus clientes en la construcción de bienestar financiero y metas patrimoniales.

A lo largo de su trayectoria, Crecer ha brindado servicios a más de 2 millones de afiliados, contribuyendo a asegurar su futuro financiero.

Crecer cuenta con seis agencias de atenciones estratégicamente ubicadas en: Alameda Enrique Araujo, Metrocentro San Salvador, San Miguel, Sonsonate, Santa Ana y Plaza Mundo Soyapango.