La Selecta femenina gana medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Las Guerreras Cuscatlecas se despiden con la cabeza en alto de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. La Selecta femenil perdió 0-1 ante Costa Rica agenciando la medalla de Plata de la competencia.

Para este partido, solo hubo un tímido gol al 31′ por parte de La selección femenina de Costa Rica, el cual fue fundamental para llevarse la prese dorada.

«Nuestra Selección Femenina cerró con broche de plata su participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, demostrando esfuerzo, pasión y entrega en cada partido», mencionó La Selecta en redes sociales.