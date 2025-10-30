Inauguran el Parque Recreativo Costa del Sol

Con el objetivo de que las familias cuenten con espacios atractivos de sano esparcimiento dignos, con infraestructura de primer nivel, seguros y accesibles para todos, en San Luis La Herradura, en La Paz Centro, El Ministerio de Turismo e ISTU inauguraron el Parque Recreativo Costa del Sol.

La renovación de este espacio turístico cuenta con piscinas, ranchos familiares, palapas frente al mar, áreas de descanso, cabañas para hospedarse, restaurantes, zonas de juegos infantiles, estacionamientos y espacios inclusivos.

“Este parque representa una inversión de $8 millones, enfocados en fortalecer el turismo local en beneficio de las familias salvadoreñas que merecen espacios dignos, seguros y de calidad a precios totalmente accesibles”, afirmó la presidenta el ISTU, Eny Aguiñada.

Será abierto al público el próximo viernes 31 de octubre, a partir de las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y el costo del boleto de entrada será de $2.50 para nacionales y $5.00 para extranjeros, conservando la política de exoneración para niños menores de 7 años, adultos mayores y personas con discapacidad.