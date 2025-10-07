Derrumbe en Guatemala bloquea carretera a El Salvador

Durante la madrugada de este lunes, y debido a las fuertes lluvias en Guatemala ocurrió un derrumbe que dejo inhabilitada la carretera que conduce a El Salvador en el kilometro 24.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala indicó que el derrumbe ocurrió por las lluvias y la saturación del suelo, provocando interrupciones en el tránsito internacional.

La medida preventiva se implementa debido al riesgo latente de nuevos deslizamientos de tierra en la zona, según el reporte oficial de la institución de protección civil.

Además, las fuertes lluvias provocaron un nuevo deslizamiento mientras se realizaban trabajos de limpieza. El paso permanece cerrado en ambos sentidos.