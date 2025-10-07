¡Primeros salvadoreños rumbo a la final de la CONMEBOL Libertadores en Lima

En un ambiente lleno de emoción, Puma Energy El Salvador celebra hoy el gran sorteo de la promoción “Viví la pasión del fútbol con la Conmebol Libertadores”, donde se define el viaje doble para asistir a la gran final en Lima, Perú, el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental.

La promoción ha acercado a miles de salvadoreños a la pasión del fútbol latinoamericano a través de la compra del balón oficial de la Conmebol Libertadores, que porta el ADN del fútbol en nuestra región.

Durante el evento, José Mario Basagoitia, Gerente de Retail de Puma Energy El Salvador, destaca los avances y logros alcanzados con el programa de fidelidad Puma PRIS, que ya cuenta con más de 250,000 usuarios salvadoreños que disfrutan de puntos que son dinero, acumulables en cada compra, además de descuentos exclusivos y múltiples beneficios.

Basagoitia explica que los socios acumulan 6 puntos por cada galón de gasolina Súper (Cleantec Pro), 4 puntos por cada galón de gasolina Regular (Cleantec) y 1 punto por cada dólar en Super7. Adicionalmente, disfrutan de beneficios únicos, como:

• 15% de descuento todos los domingos al pagar desde la App con tarjetas

del Banco Industrial,

• 15% los días 15 con Davivienda, más 2×1 en puntos PRIS,

• 10% los días 10 con el Banco Hipotecario,

• y 25% los días 25 con Credicomer y EMMA.

Por su parte, Marcela Zamudio, Gerente de Marketing de Puma Energy El Salvador, presenta la mecánica de la promoción, sus novedades y el método de sorteo. Entre las principales novedades, resalta que ahora todos los salvadoreños pueden adquirir el balón oficial de la Conmebol Libertadores por solo $18, incluso si no son socios Puma PRIS. Aunque solo los socios participan por los viajes a la final, esta apertura permite que todos puedan disfrutar del símbolo que representa la pasión del fútbol latinoamericano.

El sorteo se realiza en vivo desde la estación Puma Madreselva y se trasmite a través de las redes sociales oficiales de Puma Energy en Facebook (PumaEnergy) y Instagram (@PumaEnergySV).

Con esta promoción, Puma Energy refuerza su compromiso con los salvadoreños, conectando a través de su pasión por el deporte y premiando su lealtad con experiencias únicas.