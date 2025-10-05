Detienen a hombre que manejaba con 67° de alcohol

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Eduardo Jonathan Ibarra, de 44 años de edad, quien presuntamente manejaba en estado de ebriedad provocando un accidente de tránsito.
El imputado causo el accidente de tránsito en el km 13 ½ de la carretera que conduce hacia el cantón Dolores Apulo, en Ilopango, San Salvador Este.
«Este sujeto invadió el carril y chocó contra otro vehículo, donde una mujer y una menor de edad resultaron lesionadas. Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 67° de alcohol», dijo la PNC.
La Policía manifestó que será remitido por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.