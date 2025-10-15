El Festival de la Guayaba regresa con fuerza a San José Guayabal este fin de semana

Por Bayron Romero

Después de una pausa de varios años, San José Guayabal se prepara para celebrar en grande la segunda edición del Festival de la Guayaba, que tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre. Este evento, que no se realizaba desde 2016, vuelve con el propósito de revivir una tradición local, promover el turismo comunitario y fortalecer la economía de las familias productoras.

Durante el festival, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades que giran en torno a la guayaba, fruto emblemático de la zona. Habrá exposición y venta de productos derivados, gastronomía típica, muestras de artesanías locales, así como presentaciones culturales y recorridos turísticos guiados.

Entre los destinos a visitar destacan El Salto del Diablo, la Parroquia San José, el Turicentro Municipal, y los tradicionales talleres de velas artesanales, que muestran el talento y creatividad de los artesanos locales.

“Este festival representa el orgullo de nuestra gente, su esfuerzo y el potencial de San José Guayabal como un destino de desarrollo y convivencia”, expresó el alcalde Carlos Sánchez, destacando la importancia de este evento como motor de identidad y desarrollo comunitario.

Las autoridades municipales hacen un llamado a toda la población, tanto local como visitante, a ser parte de esta fiesta que simboliza el renacer de una de las tradiciones más queridas del municipio.